Il Milan non si pone limiti né traguardi. Gazzetta: "Quarto posto fondamentale"

Il momento e gli obiettivi del Milan analizzati da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. "Quarto posto fondamentale" scrive il quotidiano. Il Milan pensa all'ingaggio dei giovani, con le operazioni di mercato sono andate tutte nella stessa direzione: il Milan vuole tornare grande in fretta senza dissanguarsi in operazioni insensate, senza dimenticare il valore del marchio e della storia del club. Gazidis lo ha dichiarato più volte: "Ci vorrà del tempo per tornare al top", ma questo tempo sembra essersi accorciato notevolmente grazie ai risultati ottenuti negli ultimi mesi. Il quarto posto era un obiettivo più o meno prefissato nella stagione scorsa, ancora di più adesso, con una guida tecnica solida e rinsaldata dai grandi numeri di strisce di imbattibilità significative. E il Milan ripartirà dalle sue certezze, da basi solide. A gennaio arrivarono Ibra e Kjaer che aiutarono e stanno aiutando il gruppo. Adesso torna l’ora dei giovani nel mercato invernale. Ma il Milan ha capito di poter accelerare i tempi.