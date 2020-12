Il Milan non smette mai di lottare. Gazzetta dello Sport: "Un pareggio così rende più forti"

vedi letture

Due punti persi? No, uno guadagnato che ne vale 5. È vero, le 7 alle spalle del Milan hanno vinto tutte e si sono avvicinate. Gli stivali di Conte rimbombano a soli 3 punti di distanza, quelli di Pirlo e Gattuso a 4. Ma aver salvato l’imbattibilità in una notte del genere, ti rende ancora più forte. Il Milan si salva in extremis contro il Parma, grazie ad una doppietta di Theo Hernandez, e La Gazzetta dello Sport titola: "Un pareggio così rende più forti". 4 pali, due infortunati (Gabbia, Bennacer), un gol abortito dal Var per centimetri, un assedio a base di 15 tiri e 13 angoli, il Parma avanti di 2 gol al 13’ della ripresa. Eppure il Milan ne è venuto fuori con una doppietta di Theo Hernandez, il 2-2 al ’91. Era già accaduta col Verona, ma lì si scatenò Ibra, qui, nonostante le tante assenze, ne sono venuti fuori tutti, spalando con la mani. È questo che dà forza. Oltre ai numeri di cui poter ancora essere orgogliosi: 23 risultati utili, 31 partite con almeno un gol fatto, 13 con almeno un paio. Con la sconfitta dell’Atletico Madrid, il Milan è l’unica imbattuta, dal dopo lockdown, nei 5 campionati top. Gli avversari si avvicinano, ma il Milan sente di essere pronto per la battaglia. E poi sta per tornare Ibrahimovic.