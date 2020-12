Il Milan sa anche soffrire. Gazzetta dello Sport: "Così si vincono gli scudetti"

"Così si vincono gli scudetti", titola stamane La Gazzetta dello Sport sul Milan. Non è soltanto bello e sbarazzino. Il Milan sa anche soffrire. L’ha fatto con il Celtic in Europa League e s’è ripetuto con la Samp. Il Milan non si ferma più, 26 punti su 30, e aggiunge un record dopo l’altro alla sua rincorsa verso un traguardo di cui non osa pronunciare il nome. Qualche segnale negativo però s’intravede. Comprensibile. Non si concedono con leggerezza Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. Ma i tre punti arrivano comunque.