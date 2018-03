Il Milan tra Elliott e Mr. Li: i 4 scenari disegnati dalla Gazzetta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Li Yonghong non vive giorni sereni. Il mondo-Milan è in ansia ma è importante capire che il club non rischia un fallimento. Nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione ha chiesto a Li Yonghong un aumento di capitale di 10 milioni, prima rata di una ricapitalizzazione da 37,4 milioni. Servono per la gestione ordinaria fino al 30 giugno. Li Yonghong ha ancora un po’ di tempo per versare i 10 milioni. Ma che può succedere ora? Ecco i 4 scenari disegnati dalla Gazzetta dello Sport:

Scenario 1 - Mr. Li potrebbe pagare l’aumento di capitale entro fine settimana e restare in sella.

Scenario 2 - Elliott ha offerto a Li Yonghong un prestito-ponte da 35 milioni. Mr. Li potrebbe accettarlo, con vantaggi e svantaggi. Vantaggi: i 35 milioni gli permetterebbero di effettuare l’aumento di capitale da 10 milioni e probabilmente anche i successivi di aprile, maggio e giugno. Svantaggi: il suo debito con Elliott aumenterebbe.

Scenario 3 – Il rifinanziamento. Li Yonghong, in pratica, cerca un nuovo prestito a medio-lunga durata per estinguere il debito con Elliott prima della scadenza di ottobre 2018. Si indebiterebbe di più ma avrebbe soldi freschi.

Scenario 4 - Il cambiamento più violento si potrebbe avere nel caso in cui Li Yonghong non rispettasse uno dei paletti fissati nel contratto con Elliott. Tecnicamente, si parla di rottura di un covenant. In quel caso, Elliott potrebbe dare il via all’escussione del pegno.