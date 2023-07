Il Milan vuole sfoltire la rosa, Tuttosport: "Missione De Ketelaere, il belga sul mercato"

vedi letture

Non solo Sandro Tonali, il Milan pianifica almeno un'altra cessione nel corso di quest'estate e secondo Tuttosport i maggiori indiziati sono Divock Origi e soprattutto Charles De Ketelaere. Il belga, scommessa di Maldini e Massara costata 32 milioni un anno fa, ha deluso nel suo primo anno in rossonero e il suo flop sembra essergli costato un futuro in rossonero.

CDK ha offerte in Inghilterra, ma non può lasciare il Milan per meno di 28 milioni, il valore fissato per non incappare in una minusvalenza. Anche in Serie A ci sono club interessati all'ex Brugge, come l'Atalanta: il belga non è nei piani dei rossoneri e nel corso dell'estate dovrebbe lasciare Milano.