Il Napoli rallenta ancora, il Corriere dello Sport: "Ieri confronto tra Garcia e la squadra"

Il 2-2 del Marassi contro il Genoa rallenta ancora la corsa del Napoli campione d'Italia in carica. Ecco perché, come racconta oggi il Corriere dello Sport, ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno la squadra si è ritrovata per l'allenamento ma anche per un confronto con il tecnico Rudi Garcia. "Uno scambio di idee utile più a chiarire la strada da percorrere, i nodi da sciogliere e a capirsi piuttosto che all’individuazione dei colpevoli", precisa il giornale romano.