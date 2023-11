Il Napoli stecca contro l'Union, il Corriere dello Sport: "È rabbia ADL"

vedi letture

Il pareggio contro l'Union Berlino lascia un grande amaro in bocca nel Napoli, che spreca una grande chance per ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions League e resta ora in bilico, a giocarsi tutto contro Braga e Real Madrid. Un flop che fa storcere la bocca a qualcuno, a partire da Aurelio De Laurentiis, tutt'altro che soddisfatto dopo aver seguito la partita del Maradona degli uomini di Garcia.

La rabbia di ADL: sempre più gelo

Il prossimo ostacolo del Napoli si chiama Real Madrid al Santiago Bernabeu, poi sarà il Braga a viaggiare al Maradona. Per il Napoli le chance di qualificazione sono ancora alte, ma il presidente è arrabbiato, di brutto, come scrive il Corriere dello Sport. Con lo scudetto a sette punti di distacco, il Napoli ora mette gli ottavi di Champions come prossimo obiettivo, ma intanto in casa azzurra permane un clima piuttosto gelido.