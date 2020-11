Il Napoli travolge la Roma. Il Mattino: "4 cuori per Diego"

vedi letture

Grande vittoria per il Napoli ieri sera, contro una Roma mai scesa in campo. Il Mattino titola: "4 cuori per Diego". Nella serata per Maradona gli azzurri travolgono la Roma con quattro reti, agganciando così in classifica la Roma e la Juventus. Magica punizione di Insigne a sbloccare la gara, che bacia la 10 del Diez. Poi nella ripresa le reti di Fabian, Mertens e Politano. Un festival del gol in una serata struggente nel ricordo di Diego.