Spazio al bilancio del girone d’andata di Serie B su Tuttosport che stila le pagelle delle 20 squadre. “Benevento 10 e lode” è il titolo scelto dal quotidiano. Promosso a pieni voti anche Pordenone (9) oltre a Virtus Entella (7,5), Crotone e Cittadella (7 per entrambe). Bocciate sonoramente invece Cremonese, Empoli e Livorno, tutte da 4 in pagella per il cammino tenuto finora tenuto conto – specialmente per le prime due – delle attese di inizio anno.