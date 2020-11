Il Perugia cresce e mette nel mirino il pronto ritorno in Serie B: le aperture dei quotidiani

vedi letture

Le scorie della retrocessione, maturata ai playout, non erano facili da digerire, il Perugia ripartiva quasi da zero con tanti cambiamenti, e l'avvio non è stato entusiasmante. Ma con il passare del tempo la formazione di mister Fabio Caserta ha fatto quadrato e ieri, battendo il Padova con un secco 3-0, ha agganciato la vetta del Girone B di Serie C: 20 punti in 10 gare, la media è facile da fare.

"L'uragano Perugia non perdona. Padova travolto: 3-0, umbri da B", questa l'apertura del Corriere dello Sport, che celebra così l'impresa targata dal Grifo, a segno con Sgarbi e Bianchimano, che si concede una doppietta.

Occhi sugli umbri anche da parte de La Gazzetta dello Sport: "Perugia, c’è l’aggancio dopo un fantastico tris. Il Padova è spazzato via". E più nel dettaglio: "Primo tempo equilibrato, poi arriva la rete di Sgarbi. La doppietta di Bianchimano manda in vetta Caserta".

"Più forte del Covid. Grande Perugia. Tris al Padova, aggancio alla vetta", questo è invece Tuttosport, che racconta poi la gara in breve: "Tutto nella ripresa: gol di Sgarbi, doppietta di Bianchimano. Nei veneti rosso a Ronaldo".