Il Portogallo riparte. Luce verde per otto stadi e il Benfica è già carico

"Ripartiremo a tutto gas". E' l'apertura di A Bola con le parole di Vieira, il presidente del Benfica, in vista del ritorno del campionato portoghese il 4 maggio. Di spalla sualla destra c'è sazio anche per il mercato e per l'interesse dell'Inter per due giocatori del Porto, Corona e Luis Diaz. Record si concentra sul futuro dello Sporting tra gli investimenti ridotti, il bilancio in passivo e la necessità di puntare sui giovani. "Luce verde per otto stadi", spiega O'Jogo, che racconta anche di come nel Famaliçao ci sia un caso di positività al Covid19.