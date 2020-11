Il Primario del Cotugno a Il Mattino: "Tributo a Maradona, temo conseguenze nei contagi"

Il dottore Enzo Esposito, dirigente medico del Cotugno, ha confidato a Il Mattino il suo timore dopo il tributo dei napoletani a Maradona: "Temo conseguenze nei contagi". Il Primario ha dichiarato, preoccupato: "Quella folla radunata in quel modo, anche senza mascherine, è un problema e farà sicuramente qualche caso in più. Riunirsi in maniera così serrata è oggettivamente un pericolo durante una pandemie di queste proporzioni. Anche per la Coppa Italia? In quel caso però non avevamo l'intensità epidemica di oggi. Con l'indice di contagio attuale probabilmente ogni asintomatico di quegli assembramenti farà un nuovo contagio. Spero di sbagliarmi ma temo che qualche conseguenza entro i prossimi dieci giorni l'avremo".