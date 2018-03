Il QS apre a tutta pagina con Astori: "Davide eterno"

© foto di Lazzerini

Apertura su Davide Astori a tutta pagina per il QS. "Davide eterno", si legge nel titolo sopra una bella foto del capitano viola e sullo sfondo la piazza gremita per l'ultimo saluto. Striscioni, sciarpe, cori e fumogeni, i tifosi hanno inscenato una coreografia da brividi per l'addio al suo capitano.