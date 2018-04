Il QS carica la Juventus contro il Real Madrid: "Podemos"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo, in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Real Madrid, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, titola: "Podemos". I bianconeri provano a battere la corazzata spagnola. Per Buffon è l'ultima occasione per vincere in Europa, quasi certo ormai il suo addio a fine stagione.