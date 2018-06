Il QS e i primi big in campo in Russia: "Il giorno degli zar"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di oggi apre in prima pagina con la giornata carica di impegni per i big al Mondiale di Russia: "Il giorno degli zar". Dopo il 5-0 inaugurale dei padroni di casa contro l'Arabia Saudita, oggi è il giorno di Uruguay-Egitto con Cavani e Salah in campo; ma anche di Spagna-Portogallo: Ronaldo sfida ancora una volta Iniesta.