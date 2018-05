Il QS e il futuro interista di Icardi: "Regalo di Coppa"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con il futuro dell'Inter: "Regalo di Coppa". Grazie agli introiti dell'accesso alla prossima Champions League i nerazzurri puntano decisi al rinnovo di Mauro Icardi che dopo la gioia in campionato ha ricevuto uno smacco Mondiale con il ct dell'Argentina Sampaoli che ha deciso di non convocarlo per la Russia.