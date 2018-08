Il QS e il gol di Berardi che ha sconfitto l'Inter: "Il giustiziere"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Giustiziere". Il riferimento è a Domenico Berardi, che con il rigore vincente calciato ieri ha permesso al Sassuolo di superare per 1-0 la quotatissima Inter di Spalletti. Questo è il suo quarto gol ai nerazzurri ed arriva per svegliare la squadra milanese dopo un'estate di sogni.