Il QS e la provocazione di Mancini: "Chi li ha visti?"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la Nazionale titolando: "Chi li ha visti?". Il riferimento è alle parole di Mancini, che ieri in conferenza stampa ha fatto una critica/appello ai colleghi della Serie A: "I nostri talenti non giocano mai, così l'Italia come può rilanciarsi?".