Il QS e le minacce agli arbitri: "Il calcio della pistola"

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina, apre in prima pagina titolando: "Il calcio della pistola". Il riferimento è alle minacce ricevute dai vertici dell'AIA con le buste piene di pallottole recapitate negli scorsi giorni a Nicchi e Rizzoli. Minacce che non possono essere tollerate da parte dello stesso presidente degli arbitri: "Anche la FIGC non ci difende".