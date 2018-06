Il QS e le parole di Balotelli: "Io capitano? Bel segnale agli immigrati"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina dedicando ampio spazio al Moto Gp e al tennis, ma anche alla Nazionale e in particolar modo alle parole di Mario Balotelli in conferenza stampa: "Io capitano? Bel segnale agli immigrati". L'attaccante azzurro auspica che nel nostro Paese possa esserci sempre meno razzismo e si augura anche che ci possa essere un'evoluzione civile simile a quella di Francia e Inghilterra.