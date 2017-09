© foto di Di Benedetto

Il QS in edicola questa mattina dedica la sua apertura a Ciro Immobile e Andrea Belotti con il titolo: "Pensateci voi". Stasera a Reggio Emilia contro Israele servono i gol dei due attaccanti per sbloccare subito un'Italia sotto choc. Dopo il flop di Madrid bisogna tornare a vincere: altrimenti per gli azzurri sarebbe a rischio anche il secondo posto.