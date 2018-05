Il QS si interroga su Balotelli: "Perché nessuno in Italia lo vuole?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Riflessioni su Mario Balotelli all'interno dell'edizione odierna del QS. Il quotidiano si domanda come mai nessun club italiano punti sul ritorno di SuperMario. "In Italia porte chiuse in tutti i top club, esclusa forse la Roma", si legge. "Eppure è svincolato e sembra rigenerato".