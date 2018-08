Il QS-Sport: "Atalanta a Copenaghen, gara da dentro o fuori"

© foto di Bonan

"Atalanta a Copenaghen, gara da dentro o fuori". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito all'impegno di Europa League della squadra di Gasperini. Lo 0-0 di giovedì scorso a Reggio Emilia impone all’Atalanta un blitz oggi a Copenaghen. In palio c’è la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League. Sarebbe, comunque, sufficiente un pareggio ma solo dall’1-1 in poi. La fiducia, tuttavia è di casa tra i nerazzurri memori della convincente prova di campionato di lunedì in casa della Roma. Gasperini ci crede.