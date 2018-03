Il QS-Sport: "Ciao Capello e Sabatini, Suning fa piazza pulita"

© foto di Bonan

"Ciao Capello e Sabatini, Suning fa piazza pulita". Questo il titolo dell'edizone odierna del QS-Sport. Rivoluzione tecnica per i cinesi nerazzurri. Addio dell'allenatore allo Jiangsu, mentre anche Sabatini e la società stanno per dirsi addio. Secondo quanto trapelato in queste ore, il dirigente avrebbe manifestato la volontà di lasciare (cosa che potrebbe avvenire da subito o alla fine del contratto in essere) perché poco incline a vivere una nuova sessione di mercato al pari di quella passata in gennaio.