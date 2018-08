Il QS-Sport: "CR7 svela i suoi sogni, addio commosso per il Principino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"CR7 svela i suoi sogni, addio commosso per il ‘Principino’". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Per un campionissimo sbarcato a Torino, Cristiano Ronaldo, c’è un simbolo della Juve che se ne va, dopo 25 anni tutti in bianconero. Claudio Marchisio ieri ha diffuso una lunga e commovente lettera che riassume il suo stato d’animo di questi giorni dopo l’ufficializzazione dell’addio alla sua squadra di sempre. Una giornata ricca di emozione, quella di ieri in casa bianconera. Perché proprio mentre Marchisio salutava tutti, CR7 raccontava a Dazn le sensazioni di questo suo approdo storico in bianconero: "L’ovazione dello stadio dopo il mio gol in Champions a Torino può aver influito. Sono qui per provare a fare la storia".