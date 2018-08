Il QS-Sport: "Sbagliano il Papu e Cornelius, Atalanta fuori ai rigori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sbagliano il Papu e Cornelius, Atalanta fuori ai rigori". Questo il titolo del QS-Sport sull'eliminazione della squadra di Gasperini. La splendida Atalanta dell’Olimpico non riesce a ripetersi a Copenaghen dove la capolista del campionato danese la elimina a sorpresa ai rigori dai gironi di Europa League, dopo il doppio 0-0 dell’andata e dei tempi regolamentari e supplementari in Danimarca. Di Gomez e Cornelius gli errori dal dischetto che mettono fine alla favola di Gasp Europa. E oggi alle 13 i sorteggi dei gironi che per l’Italia riguardano solo Milan e Lazio.