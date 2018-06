Il QS-Sport titola: "Ansia Juve per i suoi gioielli"

© foto di Bonan

"Ansia Juve per i suoi gioielli". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito al mercato bianconero. Higuain "vede" la Premier, mentre il Barcellona tenta Pjanic. Il futuro del centravanti argentino sembra sempre più lontano dalla Signora: il riferimento all’Inghilterra non è casuale, Higuain è in cima ai pensieri del Chelsea. Sirene estere risuonano anche per Pjanic: piace al Barcellona, alla disperata ricerca di un giocatore che possa raccogliere la pesante eredità di Iniesta.