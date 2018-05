Il QS-Sport titola: "Diritti tv, è caos: bocciato il bando Mediapro"

© foto di Bonan

"Diritti tv, è caos: bocciato il bando Mediapro". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. "Abuso di posizione dominante", il giudice accoglie il ricorso di Sky. Ora è corsa contro il tempo. Mediapro è alle prese con due scadenze cruciali: avrà 15 giorni per presentare ricorso, mentre ne restano 13 fino alla data fissata dalla Lega per onorare la fidejussione da 1,2 miliardi di euro. E Sky? Con eleganza, ha espresso soddisfazione, sottolineando come la decisione del tribunale abbia "confermato quanto fosse necessaria una verifica dell’aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane".