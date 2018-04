Il QS-Sport titola: "Due autogol: 4-1 del Barcellona alla Roma"

© foto di Bonan

"Due autogol: 4-1 del Barcellona alla Roma". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Messi non fa CR7, ma non cambia: troppo blaugrana per la Roma. Due autogol, Poi Piqué e Suarez: la rete di Dzeko è solo un'illusione. I giallorossi messi sotto al Camp Nou nell'andata dei quarti di Champions League.