Il QS-Sport titola: "Effetto Milan, in 70mila per l'Arsenal"

© foto di Bonan

"Effetto Milan, in 70mila per l'Arsenal". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. Per l'andata degli ottavi di finale contro il club inglese, San Siro per una naotte torna la Scala del calcio. Gattuso-Wenger, che sfida. Il tecnico rossonero: "Io in confronto a alui sono l'allenatore dei Pulcini". Gunners senza Aubameyang.