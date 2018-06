Il QS-Sport titola: "Firma al Real, la Spagna caccia Lopetegui"

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

"Firma al Real, la Spagna caccia Lopetegui". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport dedicata al caos-Spagna scoppiato alla vigilia del Mondiale. Svolta clamorosa della Federazione, che esonera Lopetegui reo di aver firmato col Real Madrid per i prossimi tre anni (avrebbe preso l'incarico al termine del Mondiale). Il nuovo ct è Hierro. Intanno Allegri rivela: "Io a Perez ho detto no per rispetto della Juve".