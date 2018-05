Il QS sulla Coppa Italia: "Juve-Milan, la finale vale un tesoro"

© foto di Pietro Mazzara

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre questa mattina con la finale di Coppa Italia titolando: "Juve-Milan, la finale vale un tesoro". Le due rose vengono valutate circa un miliardo in totale, ma i bianconeri costano quasi il doppio. Da Buffon a Suso, da Alex Sandro a Kalinic: molti big sono in partenza. Dopo la fine del campionato ci sarà da divertirsi in chiave mercato.