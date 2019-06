Il QS sulla Fiorentina: "Squadra in vendita, il giorno della verità"

Nelle pagine interne del QS c'è spazio anche per la Fiorentina e per la possibile cessione del club che tiene col fiato sospeso tanti tifosi: "Fiorentina in vendita, il giorno della verità", scrive infatti il quotidiano facendo intendere la possibilità di assistere a nuove svolte nelle prossime ore. Oggi è infatti in programma il CdA che potrebbe annunciare delle novità sul futuro della squadra viola contesa da più parti. Da un fondo del Qatar, all'italo americano Commisso, sono ormai tante le voci che circolano sulle pretendenti della Fiorentina ma l'ultima parola spetterà sempre a Diego Della Valle.

CDA DECISIVO - Il CdA di oggi, come spiega il QS, potrebbe essere decisivo per far decadere tutte o alcune cariche. Fra le varie ipotesi che circolano potrebbe esserci anche quella di nominare un amministratore della società esterna al gruppo che gestirebbe difatti la Fiorentina, nominando anche un nuovo responsaibile sportivo, mentre la società si prenderebbe del tempo per valutare eventuali proposte di acquisto del club.