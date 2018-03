Il QS verso la sfida contro l'Inghilterra: "Italia cambia"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina, apre in prima pagina titolando: "Italia cambia". Stasera a Wembley l'amichevole contro l'Inghilterra. Paolo Rossi, storico attaccante azzurro e campione del Mondo nel 1982, ha dichiarato: "Servono Ancelotti ct e Balotelli in attacco".