Il Quotidiano del Sud: "Ceccherini spinge il Crotone"

"Ceccherini spinge il Crotone" titola il Quotidiano del Sud oggi in edicola. "Il difensore raggiunge 100 presenze in A. 'Felicissimo, ma ora penso al campo'" si legge nell'occhiello. Nel sommario ancora le parole del giocatore: "Dobbiamo vincere a tutti i costi contro il Sassuolo per raggiungere la salvezza".