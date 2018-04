Il Quotidiano Nazionale sullo scudetto: "Napoli sogna. La Juve va ko"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Nazionale di questa mattina apre in prima pagina commentando così la sfida dell'Allianz Stadium: "Napoli sogna. La Juve va ko". Koulibaly di testa segna al novantesimo la rete che riapre il campionato a quattro giornate dal termine. Tifosi azzurri in delirio con caroselli in tutta la città.