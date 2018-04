Il Quotidiano Sportivo su Donnarumma: "50 sfumature di Gigio"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con le polemiche intorno a Gigio Donnarumma: "50 sfumature di Gigio". Il portiere del Milan, in un video social dichiara: "Volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito". Il riferimento è all'intervento miracoloso all'ultimo minuto della sfida contro il Napoli, con i tifosi azzurri imbestialiti nei suoi confronti fino alla rettifica arrivata nel pomeriggio.