Il Quotidiano Sportivo sui programmi della Juventus: "The end"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con la delusione della Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League ma anche con ciò che avverrà nel corso delle prossime settimane: "The end". La conferma di Allegri resta in dubbio anche se il club farà di tutto per trattenerlo. Buffon invece dice addio alla maglia juventina tra le polemiche per il rigore fischiato da Oliver e le parole rilasciate dallo stesso portiere al termine della partita.