Il Quotidiano Sportivo sulla Nazionale: "Manzio, l'ora del debutto"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Mancio, l'ora del debutto". Stasera la Nazionale italiana scenderà in campo contro l'Arabia Saudita per la prima volta dopo la nomina del nuovo ct. Mario Balotelli scalpita e giocherà dal primo minuto, sarà al centro del nuovo progetto azzurro.