Il Resto del Carlino titola: "Inter e Napoli, Champions già in salita"

La Champions League sarà sicuramente una competizione impegnativa, ma per Inter e Napoli quest'anno lo sarà di più, visto che l'urna di Montecarlo non ha di certo sorriso, regalando Barcellona e Tottenham ai nerazzurri, PSG e Liverpool ai partenopei. Anche Il Resto del Carlino ne parla in prima pagina: "Inter e Napoli, Champions già in salita", è il titolo del quotidiano emiliano.