Il Resto del Carlino: "Tracollo Bologna contro la Samp, tutti in ritiro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Tracollo Bologna contro la Samp, Fenucci manda tutti in ritiro", è questo il titolo scelto in prima pagina da Il Resto del Carlino che dà spazio alla sconfitta rimediata dalla squadra di Inzaghi al Ferraris. "Rossoblù sconfitti 4-1 a Marassi e semrpe terzultimi in classifica", l'amara constatazione.