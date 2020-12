Il ritorno del Ninja. La Gazzetta dello Sport: "Nainggolan al Cagliari per la terza volta"

vedi letture

Il presidente del Cagliari Giulini è riuscito a regalare ai suoi tifosi il dono più atteso, vale a dire Radja Nainggolan: il belga torna a casa (in prestito secco, fino a giugno) per la terza volta in carriera. L'accelerazione definitiva da parte dei sardi è avvenuta dopo il brutto infortunio occorso a Rog: "Non c'era tempo da perdere - spiega La Gazzetta dello Sport -. La squadra non sta andando bene. Serve qualità, ma soprattutto leadership. E Radja può dare quel che serve tecnicamente, ma anche far crescere i giovani sui quali il club ha puntato in questa stagione".