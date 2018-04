Il Sannio: “Benevento, col Verona per salvare la faccia”

Spazio in prima pagina su Il Sannio alla sfida di questo pomeriggio fra Benevento ed Hellas Verona. “Benevento, col Verona per salvare la faccia” è il titolo scelto dal quotidiano campano che continua: “Il tecnico De Zerbi ripropone Brignola, convocati anche Viola e Sagna. Alle 17 in campo, giallorossi chiamati al riscatto dopo la debacle di Roma”.