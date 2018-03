Il Sannio: "Benevento, la stella di Brignola brilla anche in Nazionale"

© foto di Lazzerini

"Benevento, la stella di Brignola brilla anche in Nazionale", è il titolo di prima pagina scelto stamani da Il Sannio. L'attaccante classe '99, dopo le ottime prestazioni in Serie A, si è ripetuto anche con la Nazionale Under 19 con cui ieri ha segnato il gol dell'1-1 contro i pari età della Repubblica Ceca.