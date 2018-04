Il Sannio e i problemi di De Zerbi: "Tegola Guilherme: stagione finita"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Tegola Guilherme: stagione finita per il brasiliano". Arrivata ieri la pessima notizia della lesione al legamento collaterale mediale: De Zerbi dovrà farne a meno per le ultime 6 giornate di campionato. Nel frattempo, l'uomo del momento ovvero Diabaté, ieri ha rassicurato i tifosi: "Non ho finito di segnare".