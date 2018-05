Il Sannio e il futuro del Benevento: "Avanza Juric ma manca l'accordo"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con il futuro della panchina del Benevento: "Per il dopo De Zerbi avanza Juric, ma va ancora trovata l'intesa". Il tecnico croato resta in pole per guidare i sanniti in Serie B, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto. Il club è al lavoro per ripartire subito dopo la retrocessione di questa stagione.