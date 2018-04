Il Sannio e il pareggio contro l'Udinese: "L'orgoglio del Benevento"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio del Vigorito: "L'orgoglio del Benevento". Aritmeticamente retrocessa già dalla scorsa settimana, la squadra di De Zerbi impone il pareggio all'Udinese. Stavolta il Var sorride ai sanniti che poi subiscono un black out prima di trovare il pari con il primo gol in Italia di Sagna.