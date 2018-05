Il Sannio e la panchina del Benevento: "Strada aperta a Bucchi"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con il futuro della panchina del Benevento titolando: "Strada aperta a Bucchi. Pronto un biennale". Il tecnico è ancora sotto contratto col Sassuolo e dunque servirà il via libera dei neroverdi, ma ormai tutto fa pensare che a breve arriverà l'accordo per ripartire da lui.