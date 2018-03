Il Sannio in prima pagina: "Chi retrocede si mette i soldi in cassa"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina col Benevento e col futuro del club di Vigorito: "Chi retrocede finisce per mettere soldi in cassa". Anche i giallorossi fruirebbero del paracadute nel caso in cui dovessero retrocedere. Una norma che rende meno pesante la retrocessione, soprattutto in vista della costruzione della squadra in estate.