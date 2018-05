Il Sannio in prima pagina: "Stagione finita per Djuricic"

"Stagione finita per Djuricic". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Sannio, quotidiano che come sempre dedica spazio alle vicende di casa Benevento. In prima pagina la notizia negativa per la formazione di De Zerbi, ormai retrocessa in B. Oltre a Djuricic, però, anche Tosca a rischio forfait.